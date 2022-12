Nazi-Raubkunst in belgischen Museen: "Die Regierung muss endlich Farbe bekennen"

Juden, die in den 1930er Jahren aus Deutschland und auch aus Österreich flohen, als sich der Antisemitismus durch die Nazis weiter verbreitete, verkauften ihre Kunstwerke teilweise unter zwang und weit unter Preis oder sie tauschten sie, um sichere Orte aufsuchen zu können oder im ihre Flucht finanzieren zu können. „Wir müssen dies also nicht aus unserer Perspektive betrachten, sondern aus der der Flüchtlinge von damals“, so De Standaard-Journalist Geert Sels gegenüber VRT NWS.

Ab etwa 1934 wurden sogenannte „Juden-Versteigerungen“ organisiert, bei denen Kunstwerke aus jüdischem Besitz verkauft wurde. Werke aus solchen Versteigerungen sollen auch in Belgien gelandet sein: „Ich habe in einer belgischen Privatsammlung ein Werk angetroffen, dass 1935 bei einer solchen Versteigerung in Berlin verkauft wurde.“ Nazi-Raubkunst aus zweifelhafter Quelle ist also seinerzeit auch von belgischen Einrichtungen oder Sammlern erworben worden.