Studie: Seit 5 Jahren arbeiteten nicht mehr so viele Beschäftigte ganztags in Belgien wie heute

Seit rund 5 Jahren fällt auf, dass die Zahl der Arbeitnehmer, die ganztags arbeiten, immer größer wird. Der Personaldienstleister Acerta hat in einer Studie festgestellt, dass die Zahl derer, die in Belgien in Vollzeit arbeiten, noch nie so hoch war, wie jetzt. Zwei von drei Beschäftigten arbeiten in unserem Land ganztags, wie aus der Acerta-Studie ersichtlich ist.