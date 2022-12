Zwei Tote und zwei Schwerverletzte nach mehreren Messerstechereien in Brüssel

Die Vorfälle passierten fast zur gleichen Zeit, so die Polizei und haben wohl nichts miteinander zu tun. Der erste Vorfall wurde gegen 18 Uhr am Montag gemeldet, als es am Veeweidekaai in Anderlecht zu einer Messerstecherei kam, bei der zwei Personen verletzt wurden. Einen Grund für diese Gewalt konnte die Polizei unmittelbar nicht herausfinden und ein Verdächtiger wurde festgenommen. Doch dieser hatte nachweislich nichts mit dem Fall zu tun, gilt aber letztendlich als Zeuge. Die beiden Opfer, ersten Ermittlungen zufolge zwei Passanten, schwebten am Dienstagnachmittag noch immer in Lebensgefahr.

Gegen 18 Uhr 20 wurde die Polizei zum Betlehem-Platz in Sint-Gillies gerufen, wo ebenfalls mit gezückten Messern gegeneinander vorgegangen wurde. Hierbei verlor eine Person, ein 20 Jahre alter Mann, ihr Leben. Möglicherweise ging es hier um Rivalitäten zwischen verschiedenen Banden. Hier liegt möglicherweise ein schwerwiegender Fall vor, denn die Bundespolizei wurde eingeschaltet. Mehr Information gibt die Staatsanwaltschaft derzeit nicht weiter.

Um 18 Uhr 30 kam es in der De Koninckstraat in Sint-Jans-Molenbeek zu einer weiteren Messerstecherei, bei der ebenfalls eine Person starb. Hierbei könnte ein Streit zwischen Obdachlosen eskaliert sein. Die Brüsseler Staatsanwaltschaft ermittelt in allen drei Fällen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen und wird einem Haftrichter vorgeführt.