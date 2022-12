Das "Menentor" in Ypern wird restauriert: Flandern sieht eine Prämie von 1,6 Mio. € dafür vor

Die Arbeiten am „Menentor“ sind umfangreich. Wo nötig, wird der Naturstein restauriert, u.a. auch die Marmorpanelen, auf denen die Namen der Vermissten eingraviert sind und der Löwe auf dem Dach. Das Dach muss überdies neu abgedichtet werden und der Backsteingiebel braucht neue Fugen.

Weiter werden die Kassettendecke, einige Keller, die Treppenhäuser angestrichen und die bronzenen Öffnungen im Dachbereich werden gesäubert und ebenfalls neu lackiert. Über dem ursprünglichen Dach wird zudem ein sogenanntes „Ökodach“ angebracht, das die Lebensdauer der Dachabdichtung verlängern soll.

Bauherr „Commonwealth War Graves Commission“ (CWGC) wird in einem Nebengebäude für die Dauer der Restaurierung des „Menentors“ eine Ausstellung anbieten, die unter dem Titel „The Ypres (Menin Gate) Memorial: Moments“ Illustrationen des britischen Zeichners Tom Cole zeigen.

Last Post

Gemeinsam mit der „Last Post Association“ wird die CWGC dafür sorgen, das weiterhin jeden Tag um 20 Uhr die Last Post-Zeremonie stattfinden wird. Neben den 1,6 Mio. € Prämie, die die flämische Landesregierung für die Restaurierung freimacht, stellt die westflämische Stadt Ypern weitere 300.000 € dazu zur Verfügung.

„Ziel ist, dieses ikonische Friedensdenkmal für den 100. Geburtstag 2027 wieder tipptopp in Ordnung zu haben. So machen wir dieses Denkmal fit für eine nachhaltige Zukunft, um die 54.000 Namen der Opfer des Ersten Weltkriegs, die in dieses Tor eingemeißelt sind, weiterhin niemals zu vergessen,“ so Landeskulturerbeminister Matthias Diepeldaele.