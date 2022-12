Gewerkschaften: Nächster belgienweiter Streik am 15. Dezember

Die Gewerkschaftsfront in Belgien kündigt für Donnerstag, 15. Dezember, einen weiteren landesweiten Streik an. Diesmal liegt der Schwerpunkt der Aktionen auf den hohen Energiepreisen, mit denen die Haushalte, bzw. die Arbeitnehmer, zu kämpfen haben. Damit geht der „heiße Herbst“ in Belgien in seine Endphase, doch im Winter 2023 soll es weitergehen.