"Ich existiere!" - Der erste "Metis" in Belgien bekommt eine Geburtsurkunde

Das Problem der Mischlingskinder in der Zeit der belgischen Kolonien im Kongo und in Ruanda-Urundi war lange Zeit ungelöst und unbeachtet. Zahllose Kinder belgischer Kolonialherren und afrikanischer Frauen von damals in den 1940er und 1950er Jahren wurden ihren Müttern abgenommen und landeten quasi ohne Bestandsrecht irgendwo in Klöstern in den Kolonien. Schwarz und Weiß mussten damals strikt getrennt bleiben… Ende der 50er Jahre wurden hunderte dieser Kinder nach Belgien verfrachtet, wo sie in Waisenhäusern oder bei Pflegefamilien aufwuchsen.

Ihre Geburtsurkunden wurden quasi gefälscht, fehlten oder wurden von den belgischen Behörden nicht anerkannt. Jetzt hat Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD, Foto links) gemeinsam mit dem Kolleg der Oberstaatsanwälte eine Lösung für diese juristische Pattstellung finden können. Dies ist eine erfreuliche Angelegenheit für die Betroffenen, die inzwischen alle über 70 sind.