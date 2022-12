Suchaktion nach Waffen der Killerbande von Brabant in der Damse Vaart

Taucher des belgischen Zivilschutzes und Ermittler der Kriminalpolizei suchten am Mittwochmorgen in der Damse Vaart in Westflandern nach einer Waffe, die möglicherweise in Zusammenhang mit den Morden und den Überfällen der Killerbande von Brabant in den 1980er Jahren steht. Bei der Waffe soll es sich um eine Maschinenpistole vom Typ „Uzi“ handeln.