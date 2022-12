Am Weltaidstag: Das Institut für tropische Medizin will, dass das Stigma rund um HIV verschwindet

Am Weltaidstag haben sich Sympathisanten des Instituts für tropische Krankheiten in Antwerpen symbolisch Nepp-Tattoos auf ihre Körperteile geklebt. Die Botschaft ist klar: So kleben auch Vorurteile an HIV-Infizierten oder an Aids-Patienten. Dieses Stigma soll verschwinden, so Vertreter des Instituts.