Bahnstreik Tag 3: Auch jetzt wieder fährt die Hälfte aller Züge in Belgien

Der alternative Fahrplan der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB zur Bewältigung der Streiks der Eisenbahner funktioniert auch am dritten Streiktag. An diesem Donnerstag haben, wie schon am Vortag, nur die Lokführer der kleinen Berufsvereinigung ASTB die Arbeit niedergelegt. Aber, auch jetzt fährt wieder die Hälfte aller Züge.