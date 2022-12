Belgien trennt sich mit 0:0 von Kroatien und scheidet in der Gruppenphase der WM in Katar aus

In der ersten Halbzeit legten die beiden Mannschaften ein hohes Tempo an den Tag und es gab die eine oder andere Möglichkeit, doch viel wurde daraus nicht. In der ersten Viertelstunde hatten Carrasco und Mertens die Führung auf dem Fuß, doch ein Tor aus belgischer Sicht kam nicht dabei heraus. Nach rund einer halben Stunde Spielzeit sah es nach einem Strafstoß für Kroatien aus - Carrasco stand auf dem Fuß von Kramaric.

Doch dieser wurde nicht gegeben, weil Schiedsrichter Taylor und der VAR vorher Abseits ausgemacht hatten. In der letzten Phase vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Kroatien weiter den Druck, doch auf der anderen Seite wurde Mertens nach Zuspiel von Dendoncker wieder gefährlich. Aber, wiederum kein Tor, denn Mertens bekam den Ball nicht richtig mit. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde es vor dem belgischen Tor noch einmal eng, doch Keeper Courtois musste nicht hinter sich schauen…

Inzwischen führte Marokko in der gleichen Gruppe F mit 1:2 gegen Kanada. Kanadier konnten in der 44. Minute den Anschlusstreffer erzielen.

Die zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit kam Romelu Lukaku für Dries Mertens in die belgische Mannschaft und sofort zeigte er sich vor dem gegnerischen Tor. Danach aber wurde es heiß vor dem belgischen Tor, als Keeper Courtois gleich dreimal retten musste. Und die Kroaten sorgten weiter für Druck. Belgiens Nationaltrainer Martinez witterte Gefahr und wechselte Leandro Trossard gegen Thorgan Hazard aus. Schon wurde es vor dem kroatischen Tor gefährlich, als Carrasco einen Treffer auf dem Fuß hatte, doch der ging ebenso wenig ins Tor, wie auch der Nachschuss von Lukaku, der an der Latte scheiterte. Auf der Gegenseite scheiterte Modric an Courtois.

Mit noch 20 Minuten Spielzeit vor dem Bug kamen Thielemans und Doku für Carrasco und Dendoncker. Inzwischen wurden die Belgier stärker und sorgen mehr für Gefahr als die Kroaten, die von der Abwehr der Roten Teufel recht gut abgefangen werden.

Dramatische Schlussphase

In den letzten 10 Minuten wurde der Druck der Kroaten aber wieder stärker. Währenddessen änderte sich am Stand von 1:2 für Marokko gegen Kanada nichts. In der Schlussphase scheiterten Meunier und Lukaku erneut und die Zeit lief den Roten Teufeln davon. Nur kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit kam Eden Hazard für Meunier ins Spiel.

Es sollte nicht sein… Lukaku scheiterte kurz vor knapp noch einmal auf der Linie. In der Nachspielzeit ging es so weiter. Lukaku bekam das Ding einfach nicht rein. Es blieb beim 0:0 und damit war Belgien draußen. Kroatien und Marokko ziehen in der Gruppe F ins WM-Achtelfinale ein. Ist das das Ende der "Goldenen Generation" der Roten Teufel?