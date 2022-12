Neu ab dem 1. Dezember: Mehr Hilfe für Long-Covid-Patienten und andere Regelungen

Das Jahresende naht, doch auch an diesem 1. Dezember 2022 werden in Belgien einige neue Regelungen eingeführt. Verfallene Konsumschecks der verschiedensten Art können verlängert, bzw. neu aktiviert werden und für Long-Covid-Patienten werden in Zukunft bestimmte Behandlungskosten erstattet. Das belgische Wirtschaftsministerium kündigt höhere Tarife für Verbraucherkredite an.