29-jähriger Belgier Stef Vandevelde in Australien vermisst

Der Mann lebt und arbeitet bereits seit mehreren Jahren in Australien. Als Stef Vandevelde am späten Nachmittag des 29. November nicht zu erreichen war, meldeten ihn Freunde und Familie bei der Polizei als vermisst. Daraufhin verbreitete die Polizei Fotos des Belgiers und bat die Einwohner von Sydney, gemeinsam nach ihm zu suchen. Nach ihm wird sowohl im Gelände und durch Befragungen als auch die Analyse von Überwachungskameras gesucht. In einer Mitteilung erklärten Polizei und Familie, sie seien "zutiefst besorgt" um das Wohlergehen.

Der Fall erinnert an das Verschwinden des 18-jährigen Rucksacktouristen Théo Hayez im Mai 2019. Von Hayez fehlt seitdem jede Spur.