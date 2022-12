Handelsgericht entscheidet nächste Woche über die Übernahme der Metro- und Makro-Geschäfte, Mitarbeiter sind wütend

Das Angebot des Großhandelsriesen Sligro scheint im Moment die besten Chancen zu haben. Der Betrag beläuft sich auf 47 Millionen Euro (zuzüglich des Wertes der Lagerbestände und des Bargeldes in den Geschäften am Tag der Übertragung). Der Großhandelsriese will 10 der 11 Läden übernehmen: An dem Metro-Laden in Antwerpen-Nord hat er kein Interesse, weil er dort bereits selbst einen Laden betreibt.

Sligro will, im Falle einer Übernahme 500 Mitarbeiter behalten. Die Mitarbeiter des Metro-Geschäfts in Antwerpen-Nord sollen vorrangig an anderer Stelle in der Gruppe weiterarbeiten.