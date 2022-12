Marokko-Fans bilden Menschenkette, um Ausschreitungen in Brüssel zu vermeiden

Nach dem Sieg von Marokko über Kanada bei der Weltmeisterschaft gingen viele Fußballfans auf die Straße, die meisten, um zu feiern. In Brüssel wie in Antwerpen herrschte zumeist Ausgelassenheit. In beiden Städten drohte ein harter Kern aber auch wieder mit Randale und Zerstörung. Dass sich die Szenen vom vergangenen Sonntag nicht wiederholen konnten, lag u. a. daran, dass Erwachsene Menschenketten bildeten, um Ausschreitungen zu verhindern.