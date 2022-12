Pfizer investiert mehr als 1,2 Milliarden Euro in belgischen Standort: entscheidend im Kampf gegen Corona gewesen

Der Pharmakonzern Pfizer hat am Freitag angekündigt, dass er in den nächsten drei Jahren mehr als 1,2 Milliarden Euro in seinen Produktionsstandort Puurs-Sint-Amands investieren will. "Dies ist die bisher größte Investition in der Geschichte des Standorts und bestätigt das Engagement von Pfizer, seine Produktionskapazitäten in Europa zu erweitern", heißt es in der Pressemitteilung.

Pfizer in Puurs hat eine entscheidende Rolle bei der Herstellung eines der ersten Corona-Impfstoffe der Welt gespielt. "Der Standort Puurs hat das Unmögliche möglich gemacht", sagt Luc Van Steenwinkel, Leiter von Pfizer Puurs. "Unser Impfstoff hat in kürzester Zeit eine Zulassung für mehr als 150 Länder weltweit erhalten. Diese Investition wird zum Kampf gegen die Pandemie beitragen und eine groß angelegte Plattform für die Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe".