Rauchverbot ab 2025 auf Spielplätzen, in Freizeitparks und Orten, die Kinder und Jugendliche besuchen

Konkret will die Regierung daher ab 2025 ein Rauchverbot in Vergnügungsparks, Zoos und Spielplätzen einführen. Darüber hinaus prüft die Regierung auch, ob ein Rauchverbot am Eingang von Krankenhäusern und Schulen eingeführt werden kann, "aber das erfordert noch einige Untersuchungen und Diskussionen", so Vandenbroucke.



Die Regierung prüft außerdem bis April 2023, welche Beschränkungen für Sportplätze und Aktivitäten von Jugendorganisationen, wie z. B. Jugendbewegungen, möglich sind. Sie wird sich auch mit den Sportverbänden beraten, die professionelle Sportwettkämpfe in Stadien veranstalten, um das Rauchen zu verbieten.