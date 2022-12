Vor “Vertigo”: Britisches Filminstitut erklärt belgischen Film zum "besten Film aller Zeiten"

Dennoch sagte die Filmkritikerin und Autorin Lilian Crawford dem britischen Sender BBC: "Jeanne Dielman ist kein Film, über den ich sagen würde: 'Oh, das ist der erste Film, den Sie unbedingt sehen müssen’. Ich denke, wenn man die Liste abarbeitet, sollte man vielleicht in umgekehrter Reihenfolge beginnen und sich sozusagen darauf vorbereiten, denn er ist eine ziemliche Herausforderung. Aber im akademischen Sinne und wenn man über das Kino nachdenkt und mehr Leute dazu ermutigen will, experimentelle Filme, Filme von Frauen und die Geschichte des feministischen Kinos zu sehen, ist dies der absolut wichtigste Beitrag."