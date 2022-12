Polizei fahndet nach Mann, der verdächtigt wird, für verschiedene Messerangriffe in Anderlecht verantwortlich zu sein

Die Angriffe ereigneten sich am vergangenen Montag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr und richteten sich gegen Personen auf Fahrrädern und Tretrollern. Der erste Angriff fand am Veeweidekaai in Anderlecht statt; ein 62-Jähriger und ein 28-Jähriger erlitten schwere Verletzungen. Der Angreifer griff auch in der Zuunstraat in Anderlecht und im Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw Menschen an.