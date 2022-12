"Made in Belgium" statt "Made in China"? "Großes Potenzial, mehr als die Hälfte der Unternehmen würde von der Rückkehr profitieren"

In der Vergangenheit war es profitabel, die Produktion ins Ausland zu verlagern, etwa nach China oder Vietnam, weil dort die Löhne viel niedriger waren. Zu Beginn dieses Jahrtausends machten viele Unternehmen den Schritt und beteiligten sich am Offshoring-Trend. "Zwischen 2000 und 2010 haben etwa 40 Prozent der europäischen Unternehmen die Auslagerung ganz oder teilweise vollzogen", sagte Rudy Aernoudt in der VRT-Finanzsendung "Der Markt".

Schätzungsweise 3,5 Millionen Arbeitsplätze gingen dabei in Europa verloren, so Aernoudt. Jetzt macht sich ein umgekehrter Trend bemerkbar, auch wenn er sich noch in der Anfangsphase befindet. "Aber das Potenzial ist groß. In den USA sind 400 Unternehmen zurückgekehrt, die insgesamt 1,5 Millionen Arbeitsplätze schaffen", so Aernoudt.