Familiendrama: Mann tötet Partnerin und Kind in Dendermonde

Der 33-jährige Mann hat sich heute Morgen der Polizei gestellt. Er soll seine Frau (28) und sein Kind (5) getötet haben. Die Tat ereignete sich in einer Wohnung in der Werkplaatsstraat in Dendermonde.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Sachverhalt, machte aber vorerst keine näheren Angaben zu den Umständen. Der Mann wurde im Laufe des Tages wegen Mordes verhaftet, morgen (Sonntag) wird der Ermittlungsrichter über seine Verhaftung entscheiden. Die Autopsieergebnisse werden ebenfalls morgen erwartet.