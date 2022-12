Schaufenster eines Plattenladens in Geel geht dank eines Posts von Rockstar Bruce Springsteen viral

Die Tochter von Bruce Springsteen ist Reiterin und hält sich manchmal in Belgien auf, vielleicht hat sie den Plattenladen entdeckt. "Ich habe gehört, dass sie auch in einer Reitschule in der Nähe von Geel gewesen sein soll. So könnte der Ball ins Rollen gekommen sein. Bruce war auch schon mit ihr zusammen in Belgien. Ich denke, er wird irgendwann auftauchen. Ich höre ihn gerne". Unter anderem hatten sie einige Bilder des Plattencovers auf Leinwand ins Schaufenster gehängt. Tony fügte dann einige Poster, CDs und LPs hinzu. Die Schaufensterdekoration hat sich inzwischen schon wieder verändert, Sony hat nach einer Stunde alles zurückgenommen.

Vor zwei Jahren hatte Sony Music Belgium unter anderem auch Tonys Plattenladen ausgewählt, um ein Wandbild von Bruce Springsteen im Schaufenster anzubringen. Das hat es dann auf die Twitter-Seite von The Boss geschafft. "Damals habe ich zwar keine internationalen Kunden gewonnen, aber wer weiß, vielleicht passiert das ja noch einmal", meint Tony abschließend.