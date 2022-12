Teil des Hitler-Atlantikwalls bei Arbeiten an der Kanalisation in Knokke-Heist freigelegt

Die Entdeckung wurde in „Het Binnenhof“, einer Straße in der westflämischen Küstengemeinde Knokke-Heist, gemacht. Dort finden derzeit Arbeiten an der Kanalisation statt. Der Bunker ist Teil des Atlantikwalls, einer rund 5.000 Kilometer langen Verteidigungslinie, die Adolf Hitler bauen ließ, um eine Invasion der Alliierten zu verhindern. Im vergangenen Jahr wurde bei Kanalisationsarbeiten in Knokke-Heist schon ein weiterer Atlantikwall-Bunker freigelegt.

Der für die öffentlichen Arbeiten in Knokke-Heist zuständige Beigeordnete Jan Morbee sagte gegenüber VRT NWS: "Wir waren uns zu 99 % sicher, dass sich unter der Straße „Het Binnenhof“ ein Bunker befand. Er war uns auf einigen Karten aufgefallen, so dass wir darauf vorbereitet waren. Leider können wir den Bunker nicht erhalten. Es ist technisch nicht möglich, ihn komplett abzureißen, also wird wohl ein Teil davon stehen bleiben."

Der Bunker wird nun von einem Archäologenteam vermessen und teilweise abgerissen, damit das Abwassersystem in einer Tiefe von 4,35 Metern verlegt werden kann.