Terrorprozess in Brüssel: "Mein Leben wurde zerstört, was sollte ich dazu noch mehr sagen?"

"Ich weiß, was an diesem Tag passiert ist. Ich werde jeden Tag mit meinen Handicaps konfrontiert. Welche Strafe auch immer verhängt wird, es macht für mich keinen Unterschied. Ich werde nie wieder mein altes Leben und meine Gesundheit zurückbekommen. Ob der Prozess nun Antworten bringen wird oder nicht, mein Leben ist zerstört worden. Völlig sinnlos. Es gibt also keine Antwort auf die Frage, warum das passiert ist."

Nicht nur die Justizbehörden, sondern alle, auch die Regierung, die Versicherungsgesellschaften... alle hätten ihre Verantwortung übernehmen müssen, findet sie. „Von den Versicherungsgesellschaften habe ich kein Mitgefühl gesehen. Auch sie sind Teil des Systems. Unschuldige Leben wurden grundlos vernichtet, und wir müssen sie um Unterstützung anflehen. Um das, was angemessen ist."

Karen weiß noch nicht, ob sie beim Prozess als Zeugin auftreten wird. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob meine Aussage irgendeine Wirkung haben würde. Ich habe meine Geschichte in einem Buch aufgeschrieben (Blown away by the bomb, 2021). Das hatte eine therapeutische Wirkung für mich und hat sie immer noch. Es ist etwas Positives für mich und die Gesellschaft, und das ist das Wichtigste."