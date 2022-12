Vooruit will Vlaams Belang 2024 bei Wahlen schlagen: "Extremisten regieren zu lassen ist gefährliches Experiment"

Unter dem Motto "ROT bis 24" versammelten sich heute fast 1.500 flämische Sozialisten zu einem Parteikongress in „Flanders Expo“, dem Messegelände in Gent. Wie der Slogan schon andeutet, sollte dieser erste Kongress seit Corona, die Mitglieder auf die Bundes-, Regional-, Europa- und Kommunalwahlen 2024 vorbereiten.

Die Partei hat den Wind in den Segeln. Nach ihrem historischen Tiefstand bei den Wahlen 2019 hat Vooruit in den Umfragen wieder über 16 Prozent erreicht. Und das macht den Sozialisten Mut. "Ich sehe, dass wir bereit sind, die Wahlen im Jahr 2024 zu gewinnen", sagte Parteivorsitzender Conner Rousseau. "Zum ersten Mal seit langer Zeit können wir tatsächlich gewinnen. Denn nach drei Jahren ist Vooruit sowohl auf der linken Seite als auch in der Mitte führend."