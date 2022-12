2023 wird Brüssel den Jugendstil ehren: "Barcelona hat Gaudi, wir haben Horta"

Die Brüsseler Regierung stellte ihr Programm für das "Jahr des Jugendstils" vor. Hôtel Solvay, Maison Cauchie, Horta-Museum... all diese Namen begeistern diejenigen, die die geschwungenen Formen des Jugendstils zu schätzen wissen, sind aber im Ausland und sogar in Belgien noch immer nur ansatzweise bekannt. Um den zentralen Platz der belgischen Hauptstadt in der Geschichte dieser Kunstbewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts ihre Anfänge nahm, zu bekräftigen, wird das nächste Jahr das Jahr des Jugendstils in Brüssel sein.