CD&V will in Zukunft Arbeitslosengeld auf drei Jahren begrenzen und Sprachkurse verpflichten

Der Vorsitzende der CD&V verteidigte am Sonntag zwei konkrete Vorschläge zum Arbeitsmarkt, die Teil eines kürzlich angekündigten umfassenderen Plans sind. Dieser Reformplan, der an die Bundesregierung gerichtet ist, wird am Donnerstag vorgestellt. Der erste Vorschlag betrifft die schrittweise Senkung des Arbeitslosengeldes, die Sammy Mahdi verstärken will. Er hat nichts dagegen, dass diese Hilfen vorübergehend höher sind, aber sie müssen dann schnell sinken und nach drei Jahren auslaufen, meint er. Er begründet dies mit den seiner Meinung nach geringeren Chancen für eine arbeitslose Person, nach diesem Zeitraum wieder einen Arbeitsplatz zu finden.

Konkret will Sammy Mahdi, dass sechs Monate vor Ablauf der drei Jahre ein Gespräch mit der arbeitssuchenden Person stattfindet. Wenn diese das letzte Angebot nicht annehme, würde sie den Anspruch auf Arbeitslosengeld verlieren.

Mahdi sagte in der Sendung Zevende Dag: "Arbeiten muss sich mehr lohnen als nicht zu arbeiten. Derzeit ist Belgien Weltmeister bei der Besteuerung von Arbeit, aber wir haben vor, dieses Problem anzugehen". Eine Ambition, die auch im Koalitionsabkommen der belgischen Bundesregierung enthalten ist. Premierminister Alexander De Croo kündigte an, dass ein Reformplan bis März 2023 vorliegen soll. Unter anderem soll eine Steuerreform dabei helfen, eine Beschäftigungsquote von 80% im Land zu erreichen.

Der Vorsitzende der MR (frankophone Liberale), George-Louis Bouchez, hatte bereits angedeutet, dass er eine zeitliche Begrenzung der Arbeitslosenunterstützung befürwortet. Der Vorsitzende der N-VA, Bart De Wever (flämische Nationalisten), sagte, er wolle bei der Sozialversicherung sparen. "Belgien ist das einzige Land, in dem es möglich ist, ewig arbeitslos zu sein", sagte De Wever am Samstag in der Sendung "De ochtend" auf Radio 1.