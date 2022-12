Das belgisch-niederländische Scheldedelta auf der Liste der Kandidaten für das UNESCO-Label "Geopark"

Wenn das Scheldedelta die Auszeichnung "Globaler Geopark" erhält, wird es mit seinen 5.500 km2 zu einem der größten Gebiete unter den 177 Geoparks, die bereits in die UNESCO-Liste aufgenommen wurden und sich in 46 Ländern der Welt befinden.

Eine Anerkennung durch die UNESCO würde dem Gebiet zwar keinen zusätzlichen Schutz bieten, aber Aufmerksamkeit erzeugen und Türen in den Bereichen wissenschaftliche Forschung und Tourismus öffnen. Die an der Bewirtschaftung des Deltas beteiligten Entscheidungsträger könnten so eher bereit sein, die geologische, kulturelle und ökologische Bedeutung des Deltas zu bewahren.

Das Scheldedelta erstreckt sich über die Provinzen Antwerpen, West- und Ostflandern sowie über die niederländischen Provinzen Nordbrabant und Zeeland. Wissenschaftlich gesehen handelt es sich um ein Ästuar , also eine gezeitenabhängige Region, in der das Salzwasser des Meeres und das Süßwasser der Flüsse aufeinandertreffen.