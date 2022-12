Flämisches Haushaltsdefizit geringer als erwartet: Ausgeglichenen Haushalt schon 2027 in Sicht

Die Differenz ist also auf außerordentliche Einnahmen zurückzuführen. "Wir haben 18,6 Millionen an Unterstützung im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch zurückerhalten, die für Unternehmen vorgesehen waren, die keinen Anspruch darauf hatten. Außerdem mussten wir weniger Beihilfen an Unternehmen auszahlen und weniger Corona-Material bereitstellen als geplant, wodurch ein Mittelzufluss von 387 Millionen Euro freigesetzt wurde", erklärte der flämische Nationalist der Sonntagszeitung.

"Außerdem wurden 32,3 Millionen Euro weniger für Dienstleistungsschecks ausgegeben, was unter anderem auf einen Mangel an Reinigungskräften und eine größere Zahl von Menschen, die zu Hause arbeiten, zurückzuführen ist."

Im Gegensatz dazu gingen die Einnahmen aus regionalen Steuern zurück, insbesondere aus der Registrierungsgebühr (von 6% auf 3% gesunken). Auch die Abschwächung des Immobilienmarktes führte dazu, dass 228 Millionen Euro an Einnahmen wegfielen. "Ich möchte sicherlich nicht den Sieg ausrufen, denn das flämische Defizit bleibt blutrot", kommentierte Matthias Diependale.

"Wir sind auf dem richtigen Weg, um bis 2027 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen", schloss der flämische Haushaltsminister.