Insassen eines PKW fliehen nach einer Verfolgungsjagd durch Polizei: Eine kehrt zurück, um ihre Pommes zu holen

Am Samstagabend wollte die Antwerpener Polizei in der Aartselaarstraat in Hoboken ein Auto mit stark bedampften Scheiben kontrollieren. Der Fahrer setzte seine Fahrt aber fort und die Polizei nahm die Verfolgung auf. In der Alfons De Cockstraat in Antwerpen, nur wenige Kilometer entfernt, prallte der Wagen gegen ein geparktes Fahrzeug. Die sechs Insassen rannten los, aber einer von ihnen kehrte zum Auto zurück, um eine Packung Pommes frites herauszunehmen. Die Insassen wurden schließlich alle verhaftet. Es handelte sich um den Fahrer, seine Freundin, seine Mutter und drei Minderjährige.

Es war die Mutter, die zurückkam, um die Fritten zu holen, die sie gerade erst gekauft hatte. Der Fahrer trug eine Fußfessel. Außerdem waren ihm mehrere Bedingungen auferlegt worden. Unter anderem durfte er kein Fahrzeug führen, keine Drogen nehmen und keine Straftaten begehen. Der Mann hat auch einen positiven Drogentest abgelegt. Da er gegen einige Auflagen verstoßen hatte, könnte er vor der Polizeikontrolle geflohen sein.