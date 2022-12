Reaktor im AKW Tihange ausgefallen, aber Stromversorgung nicht gefährdet

Engie hofft, den Reaktor des Kernkraftwerks am Dienstag wieder in Betrieb nehmen zu können, aber dieses Datum kann sich " abhängig von der technischen Analyse" noch ändern, fügte der Betreiber hinzu.

"Die Versorgungssicherheit ist in keiner Weise gefährdet", beruhigte der Netzbetreiber Elia seinerseits. "Im Moment ist die Produktionskapazität besonders groß und kann die Nachfrage durchaus decken. Kurzfristig sollte die Situation daher kein Problem darstellen".

Derzeit liefern alle anderen fünf Reaktoren des Landes (zwei in Tihange und drei in Doel), die noch in Betrieb sind, Strom an das Versorgungsnetz. Engie Electrabel behauptet, dass sie die Stromproduktion von Reaktor 1 in Tihange durch ihren eigenen Kraftwerkspark ausgleichen konnte. Mit anderen Worten: mit seinem Wasserkraftwerk in Coo in der Provinz Lüttich.