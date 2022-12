Sportpreise Goldene Spikes: Neuntes Mal für Nafi Thiam, drittes Mal für Bashir Abdi

Der 33-jährige Bashir Abdi, der bei den Weltmeisterschaften in Eugene die Bronzemedaille im Marathonlauf gewann, überholte in dieser Wertung Julien Watrin, der den belgischen Rekord über 400 m Hürden mehrfach gebrochen hat und an allen internationalen Podiumsplätzen der Tornados, der 4x400 m Staffel, beteiligt war. Eliott Crestan, Finalist über 800 m bei der EM in München, belegte den dritten Platz.

In einer ersten Reaktion auf seine neue Auszeichnung deutete Bashir Abdi an, dass er nicht an den Weltmeisterschaften 2023 in Budapest teilnehmen wird, um sich besser auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorbereiten zu können.