VIDEO: Wie der uralte flämische Schlager "Goeiemorgen, morgen" ein TikTok-Hit in der Ukraine wurde

Ein alter flämischer Schlager – die Einsendung Belgiens zum Eurosong Contest im Jahr 1971 - geht in der Ukraine in den sozialen Medien viral. Das liegt nicht daran, dass die Sängerin Nicole vor kurzem verstorben ist, sondern daran, dass das niederländische Wort "goeiemorgen" (oder "Guten Morgen") auf Russisch etwas ganz anderes bedeutet, nämlich so etwas wie "f* bullshit". Tatsächlich ist es unter jungen Ukrainern zu einer beliebten Art und Weise geworden, Russland während des Krieges und nach der Bombardierung wichtiger Energieinfrastrukturen in der Ukraine zu Beginn des Winters den Mittelfinger zu zeigen.