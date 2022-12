Vorsicht Schnee: Auch in Zentralbelgien und Limburg kann es kommende Nacht schneien

In der Nacht zum Montag ist der Himmel überall stark bewölkt und es kommt manchmal zu Niederschläge, in Form von Regen oder Schneeregen im Flachland und Schneeregen oder Schnee, in Hochbelgien, aber auch in Flandern. In den Ardennen ist eine Schneedecke von einigen Zentimetern (5-10 cm) nicht auszuschließen und die Sicht wird manchmal durch den Niederschlag und/oder die Nebelbildung eingeschränkt sein. Die Tiefstwerte liegen zwischen -1 und 1°C in den Ardennen und zwischen 0 und 3°C im Rest des Landes.

Am Montag bleibt es grau und neblig mit leichten Niederschlägen. Südlich von Samber und Maas und vereinzelt auch in Flandern wird der Niederschlag in Form von Schneematsch und manchmal sogar Schnee fallen, vor allem in Hochbelgien. Im Westen bleibt es trockener. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 und 2°C in den Ardennen, um 4 oder 5°C in der Mitte und 6°C an der Küste.

Das Wintervergnügen wird nur von kurzer Dauer sein, da es am Dienstag vor allem trocken bleibt, mit Höchstwerten zwischen 4 und 7 Grad. Am Mittwoch kann es erneut zu einigen winterlichen Schauern kommen.