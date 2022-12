Ausstellung im STAM in Gent: "Skyline: Hochbau in den Niederen Landen"

Weltbekannte Skylines

„Man erkennt Städte aufgrund ihrer Skyline, ohne jemals dort gewesen zu sein,“ sagte Ausstellungskurator Wout De Vuyst vom STAM in Gent gegenüber VRT NWS und damit hat er wohl recht. De Vuyst zieht den Vergleich mit Manhattan: „Gent als mittelalterliches Manhattan, Rotterdam als Manhattan an der Maas. Beide Skylines zeigen, wie sich diese Städte entwickelt haben. Das hat mit Entscheidungen und mit Umständen zu tun und dadurch sehen beide alte Städte heute so anders aus und haben eine total unterschiedliche Skyline.“

Die Ausstellung „Skyline: Hochbau in den Niederen Landen“ richtet sich nicht nur an Architekten oder an Fans von Architektur, sondern an alle, die neugierig sind. Dazu gehören auch die Kinder, denn einige interaktive Anwendungen laden dazu ein, spielerisch mit dem umzugehen, was man gerade sieht oder gesehen hat. Sie besticht aber auch mit einigen historischen silbernen Maquetten und Modellen, die selten in Belgien zu sehen sind, sowie mit originalen Entwürfen und Zeichnungen zum Belfried von Gent. Diese stammen teilweise aus dem 14. Jahrhundert und sind aus dem Grunde selten zu sehen, als dass sie sehr empfindlich sind.

