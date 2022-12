Erleichterung: In Australien vermisster Belgier ist wohlauf

Der 29 Jahre alte Belgier Stef Vandevelde, der seit einigen Tagen als vermisst in Australien galt, ist wohlauf. Dies meldet die Polizei im australischen Teilstaat New South Wales gegenüber der belgischen Nachrichtenagentur Belga. Der Mann galt seit Dienstag in der vergangenen Woche als vermisst (wir berichteten).