Handelsmission: Große belgische Wirtschafts-Delegation in Japan

Diese Mission ist eine der größten ihrer Art unseres Landes. Fast 600 Vertreter aus der wirtschaftlichen und der akademischen Welt aus Belgien nehmen daran teil. Besucht werden neben Tokio auch Nagoya, Osaka und Kyoto. Zwischen den Häfen Antwerpen und Nagoya besteht schon lange eine enge Partnerschaft.

Japan ist für Belgien ein sehr wichtiger Handelspartner. Wie wichtig, unterstrich Bundesaußenministerin Hadja Lahbib am Montag am Rande der Mission in Tokio: „Wir haben eine lange Tradition der Freundschaft mit Japan. Das ist ein stabiles Land, dass mit uns gleichgestimmt ist, wie man in diplomatischen Kreisen dazu sagt. Wir teilen mit Japan viele Werte. Japan ist eine starke Demokratie mit einer starken Wirtschaft und deshalb sind alle Bedingungen erfüllt, um Investoren anzuziehen und Partnerschaften zu entwickeln, sowohl in der akademischen Welt, als auch in der wirtschaftlichen Sphäre.“

An dieser Handelsmission nehmen auch Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA), Brüssels regionaler Außenhandels-Staatssekretär Pascal Smet (Vooruit/one.brussels) sowie Belgiens Staatssekretär für Digitalisierung, Mathieu Michel (MR) teil. Von wallonischer Seite her ist in der Delegation, denn dort findet angesichts einer gespannten Finanzlage eine Haushalts-Konklave statt.