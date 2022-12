Hasselt: Weltrekord im "Schuhe aufstellen für den Nikolaus" gebrochen

In Hasselt sind am Sonntag insgesamt 3.341 Paar Schuhe für den Nikolaus aufgestellt worden. Dies reichte aus, um den bestehenden Rekord von 2.190 Paaren Schuhe zu brechen. Dazu haben die Initiatoren vier Wochen lang in der limburgischen Provinzhauptstadt und in den Gemeinden drumherum Schuhe eingesammelt. Aufgestellt wurde diese enorm lange Reihe von Schuhpaaren von vielen Kindern und anderen Helfern des Nikolaus.