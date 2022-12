Schnee am frühen Morgen: Das Wetteramt warnt vor glatten Straßen

Für Flandern, in erster Linie für die Provinz Limburg, wird Schnee von bis zu 5 Zentimetern Höhe erwartet. In Ostbelgien sowie in den Provinzen Lüttich und Namür lag bereits eine mehrere Zentimeter hohe Schneedecke. In Richtung Osten werden bis zu 10 Zentimeter Schnee erwartet und im Hohen Venn bis zu 15 Zentimetern. In Richtung Westen schmilzt der Schnee im Laufe des Tages und es beginnt zu regnen.

In Flandern verschwindet die Schneedecke also, während sie in den Ardennen und in den östlichen und südlichen Gefilden wohl liegenbleibt. Die Temperaturen pegeln sich in den Höhenlagen bei - 1 bis + 2°C ein, im Zentrum des Landes bei rund 4 bis 5°C und an der belgischen Küste bei 6°C ein.

Am Abend kann es in Limburg etwas regnen und in den Ardennen kann auch wieder etwas Schnee fallen, doch danach wird es im ganzen Land so gut wie überall wieder trocken, so das KMI. Es bleibt allerdings bewölkt mit vereinzelt Nebel, der durch aus auch mal sehr dicht sein kann.

Am Dienstag zieht aber wieder Niederschlagswetter aus Richtung Nordseeküste ins Landesinnere. Ab Mittwoch bis etwa Freitag kann immer mit winterlichen Niederschlägen und Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt gerechnet werden.

Die Räum- und Streudienste bleiben in Alarmbereitschaft. In Flandern liegen 103.000 Tonnen Streusalz auf Halde, die für 313 Streurouten auf den Straßen und für 200 Streurouten auf Radwegen vorgesehen sind.