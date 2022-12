Cyberattacke auf die digitalen Netze der Behörden und Ämter der Stadt Antwerpen

In der Nacht zum Dienstag wurde auf die Stadtverwaltung Antwerpen eine Cyberattacke verübt. Bis weit in den Dienstagnachmittag hinein waren die digitalen Netze der Stadt erheblich gestört. Am Dienstag wurden dadurch alle Termine der Bürger an den Schaltern annulliert. Die betroffenen Bürger müssen jetzt alle neue Termine mit den Ämtern vereinbaren.