Die EU gibt Flanderns Landwirtschaftspolitik grünes Licht - Zuschüsse deutlich an Nachhaltigkeit gebunden

Am 1. Januar 2023 tritt die neue „Gemeinschaftliche Europäische Landwirtschaftspolitik“ in Kraft. Damit wird die EU-Zuschusspolitik für den Agrarsektor geregelt. Dies ist nicht ganz unwichtig, denn rund ein Drittel aller Ausgaben der Europäischen Union betreffen die Landwirtschaft. In Flandern handelt es sich dabei z.B. um 1,6 Mia. €. Diese europäischen Zuschüsse werden ab 2023 mehr denn je an Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen gekoppelt sein.

Um Anspruch auf EU-Agrarzuschüsse erheben zu können, mussten die Mitgliedsstaaten jeweils strategische Pläne ausarbeiten. In Belgien ist die Landwirtschaft eine Zuständigkeit der Länder und Regionen, also musste auch die flämische Landesregierung mit einem eigenen Plan aufwarten.