Energiekrise: Minimale Laufzeitverlängerung für zwei weitere Kernreaktoren?

Grund für die aktuellen Überlegungen und Gespräche ist das Problem der Kernkraftwerke in Frankreich, von wo aus Belgien über den Energiekonzern Engie Electrabel ebenfalls Atomstrom bezieht. Dort sind gleich mehrere Meiler ausgefallen, was für eine fehlende Kapazität von bis zu 1 Gigawatt Elektrizität sorgen könnte. Die französischen AKW bzw. deren Meiler sind mehrheitlich übrigens vom gleichen Typ, wie einige schadensanfällige Meiler in Belgien. Auch deshalb wollen die Grünen lieber die jüngeren Meiler am Netz belassen.

Für Jeremie Vaneeckhoudt, Co-Vorsitzender der flämischen Grünen (Groen) ist dies übrigens keine 180°-Drehung seiner Partei in der Atomkraftfrage: „Ich freue mich nicht darüber, doch wir werden mit der Vorratssicherung nicht spielen. Ich finde es geradezu zynisch, dass wir durch die Unzuverlässigkeit des nuklearen Parks in Frankreich zu diesen Maßnahmen greifen müssen. Doch wir müssen jetzt mit Engie darüber sprechen, wie wir die Winterkapazität steigern können.“ Diese Gespräche gestalten sich schwierig, so Vaneeckhoudt: „Wir haben noch drei Wochen und wir können juristische Schritte nicht ausschließen, falls es nicht zu einer Einigung kommt.“