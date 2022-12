Nach über 10 Jahren: Anerkennung aus Flandern für "DoucheFLUX" in Brüssel

„DoucheFLUX“ ist eine der wenigen Vereinigungen, bei der arme Menschen und Obdachlose ganz einfach eine Dusche nehmen können. Die Vereinigung verfügt auch über eine mobile Dusche, mit der die Betroffenen auch aufgesucht werden können. Die größtenteils ehrenamtlichen Hilferinnen und Helfer sind in Brüssel unterwegs, um Menschen, die in prekären Situationen leben, zu treffen und zu versorgen. In ihrem Zentrum in der Dierenartsenstraat 84 in 1070 Brüssel kann eine Dusche genommen werden und man kann seine Wäsche waschen oder gewaschen bekommen.

Nicht zuletzt wird hier auch medizinische, psychologische und juristische Hilfe angeboten, aber auch Unterhaltung, ein gutes Gespräch bei einer Tasse Kaffee oder bei einer warmen Mahlzeit. „DoucheFLUX“ hilft mit Kleidung und alltäglichen Gebrauchsgegenständen aus sowie mit Vorlesen, einem Repair Shop oder auch mit allgemeinem Wohlbefinden, wie Haare schneiden, den Bart rasieren oder mit ein bisschen Beauty für Frauen. Neben Zuschüssen arbeitet der Verband auch mit Spenden. Mehr Informationen: www.doucheflux.be (in Niederländisch, Französisch und Englisch).