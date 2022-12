Polizei, Feuerwehr und Notdienste: Große Übung an der Synagoge von Antwerpen

In Antwerpen haben Polizei, Feuerwehr und Notdienste in der Nacht zum Dienstag eine großangelegte Übung rund um die Synagoge durchgeführt. An dieser Übung nahmen etwa 200 Personen teil, sowohl Hilfskräfte, als auch Statisten, die auch aus der jüdischen Gemeinschaft in der Hafenmetropole kamen. Sie alle folgten einem Szenario, nach dem bewaffnete Männer in die Synagoge eingedrungen seien und es daraufhin zu einem Feuergefecht kam.