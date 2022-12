Belgien gilt als Drehscheibe für Menschenschmuggel aus Vietnam

"Reisekosten" abarbeiten

Die Opfer und deren Familien in Vietnam machen damit hohe Schulden, die sie abarbeiten müssen. Vietnamesinnen arbeiten dazu unter widrigen Umständen in Nagelstudios, Männer arbeiten auf Baustellen und weitere Personen werden in der Gastronomie eingesetzt - alles auf illegale Weise.

Sie werden in menschenunwürdigen Umständen untergebracht und oft jahrelang ausgebeutet. Sie werden von Fall zu Fall, so der Myria-Bericht, auch in der Herstellung von gefälschten Zigaretten und Cannabis oder zum Drogenschmuggel eingesetzt. Inzwischen setzen die Banden auch auf die Produktion der synthetischen Droge Crystal Meth.

Myria bittet darum, Auffälliges zu melden, gerade auch bei offenbaren Fällen von wirtschaftlicher Ausbeutung zur Schuldenbegleichung. Doch einfach ist dies nicht unbedingt. Menschenschmuggler und Menschenhändler arbeiten Hand in Hand und viele Vietnamesen sehen sich selbst nicht als Opfer. Zudem ist die vietnamesische Gemeinschaft sehr in sich geschlossen und loyal. Und der Druck zu schweigen ist hoch…