"Bond in Motion": Brüsseler Ausstellung zeigt 50 Originalfahrzeuge aus den James Bond-Filmen

Spektakulär dabei ist mit Sicherheit ein Londoner Metro-Zug aus dem Film „Skyfall“. Hierbei ist auch eine Szene zu erleben, bei der es in The Tube, der Londoner U-Bahn, zu einer Explosion kommt… Dieser Teil der Ausstellung ist in Brüssel zum ersten Mal überhaupt zu erleben.

Wer nach dem Besuch der Ausstellung noch nicht genug hat, der kann in der Bar „The James“ in der Messehalle noch einen Champagner zu sich nehmen, oder einen der berühmten Bond-Drinks „shaken, not stirred“…

„Bond in Motion“, vom 9. Dezember 2022 bis zum 14. Mai 2023 im Palais 1 in Brussels Expo am Heizel-Komplex, Pl. de Belgique/Belgiëplein 1, 1020 Brüssel. Info: https://007brussels.com