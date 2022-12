Die wohl urigste Weihnachtskrippe Flanderns ist in den Voeren zu sehen…

In der St. Martinskirche in Sint-Martens-Voeren in der Provinz Limburg ist zweifellos die urigste Weihnachtskrippe Flanderns zu sehen. Mit einem Dampfzug, einem Eisenbahnviadukt, dutzenden ausgestopften Tieren und einem Wasserfall bietet diese Krippe einiges zu entdecken. Und jedes Jahr kommen neue Details hinzu.