Eden Hazard verlässt die Roten Teufel: "Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen"

Eden Hazard, der langjährige Kapitän der belgischen Fußball-Nationalmannschaft, kündigte am Mittwoch seinen Abschied von den Roten Teufeln an. Der 31-Jährige will eigenen Angaben zufolge „ein neues Kapitel aufschlagen.“ Hazard spielte seit 2008 für die Nationalmannschaft, will aber jetzt seine internationale Laufbahn beenden.