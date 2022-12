Übernahme: Rettung für 11 belgische Metro-Warenhäuser

Das Antwerpener Handelsgericht hat dem Übernahmeangebot von Sligro und Horeca Totaal für die insgesamt 11 belgischen Metro-Warenhäuser zugestimmt. Insgesamt geht es dabei um 47 Mio. € für die Immobilien plus 75 % des Netto-Einkaufswertes der Waren, die noch immer in den Geschäften und in den Lagern bei Metro vorrätig sind.

Damit sind für den „gesunden Teil“ des Angebots Käufer gefunden. Sligro übernimmt 10 Metro-Filialen, außer die in Antwerpen-Nord. Hier hat die niederländische Gruppe bereits ein eigenes Warenhaus. Sligro übernimmt zudem rund 500 Mitarbeiter der bisherigen Metro-Belegschaft.

Horeca Totaal übernimmt das Metro-Warenhaus im ostflämischen Evergem.