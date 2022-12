Volksfest aber auch Randale in Belgien nach dem WM-Sieg Marokkos gegen Spanien

In Antwerpen war es hingegen gelungen, Polizei und jugendliche Randalierer mit einer Menschenkette zu trennen. Das war der Fall auf der Turnhoutsebaan im Ortsteil Borgerhout. In Antwerpen waren am Dienstagnachmittag zwei Minderjährige verhaftet worden, die in den sozialen Medien dazu aufgerufen hatten, nach dem WM-Spiel in der Einkaufsmeile Meir „alles kaputt zu schlagen“. Hier wurde allerdings nur gefeiert. Aus anderen Städten, wie aus Gent oder aus Städten in der Wallonie, wurden keine nennenswerte Zwischenfälle gemeldet.