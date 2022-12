Zu scharfe Sicherheitsbedingungen: Fünf Angeklagte beim Brüsseler Terrorprozess verlassen den Gerichtssaal

Jetzt verließen Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari und Ali El Haddad Asufi den Gerichtssaal, um gegen diese und andere Umstände zu protestieren. Asuifi sagte dazu am Mittwochmorgen zu Prozessbeginn: „Ich will mich verteidigen, doch es gibt zu schwere Sicherheitsmaßnahmen. Man erniedrigt uns jeden Tag. Hier hängt sogar eine Kamera über der Toilette. Jeden Morgen muss ich mich vor drei Männern ausziehen. Das wiegt psychologisch schwer. Wir werden nicht auf individuelle Art und Weise angesehen. Ich fordere normale Umstände.“

Die Gerichtsvorsitzende Laurence Massart ist für die Transporte der Angeklagten nicht verantwortlich und letztendlich für nichts, was außerhalb des Sitzungssaals in Zusammenhang mit dem Prozess zu den Terroranschlägen von Brüssel am 22. März 2016 geschieht. Sie ließ aber wissen, dass sie Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dazu einen Brief schreiben werde. Einige Anwälte der Angeklagten hatten bereits ein Schreiben an den Justizminister und an Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) geschickt. Doch die Antwort, die sie dazu am Mittwoch erhalten hätten, sei „nicht zufriedenstellend gewesen.“

Inzwischen haben sich schon 3 Geschworene aus medizinischen Gründen freistellen lassen - 2 Ersatzkandidaten und ein effiktives Mitglied der Jury.